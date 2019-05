Mit Uber ans Great Barrier Reef

Der Fahrdienst Uber bietet in demnächst Unterwasserfahrten zum Great Barrier Reef vor der Küste Australiens an. Die Fahrten können über die App gebucht werden. Im Gegensatz zum klassischen Taxidienst, ist ein Uber-Ausflug ans Riff aber ein teures Vergnügen. Pro Person kostet eine einstündige Tour über 1000 Franken. Pro Fahrt sind jeweils zwei Passagiere dabei. Uber will insgesamt 20 Touren ans weltberühmte Riff machen. Die Strecke, die das batteriebetrieben U-Boot zurücklegt, wurde mit Umweltaktivisten abgestimmt.