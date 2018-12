Drohne filmt Weihnachtszauber

Seit Samstag leuchten sechs Wohnhäuser im Stegmattquartier in Lyss weihnachtlich. Jährlich locken die Lichtbilder viele Touristen an. Vor 35 Jahren hat alles mit Martin Steffen angefangen. Er war der erste, der mit seiner Frau sein Haus geschmückt hat. In den darauf folgenden Jahren sind weitere fünf Parteien dazugestossen. Die Lysser Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt bis 6. Januar. (SDA)