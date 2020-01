30-Jähriger überlebt mehr als 20 Tage im Schnee

Tyson Steele lebte abgelegen in der Wildnis von Alaska. Nachdem in seiner Hütte im Dezember Feuer ausbrach, musste er über 20 Tage in der Kälte ausharren. Glücklicherweise konnte er einige Konservendosen aus seiner Vorratskammer vor dem Feuer retten. So musste er wenigstens nicht hungern. Zudem baute sich Steele eine Schneehöhle, in der er schlafen konnte.