Technische Probleme – Wegen einer Panne konnten keine Zertifikate ausgestellt werden Reisende am Flughafen, hungrige Menschen: Sie alle erhielten zwei Stunden lang kein Covid-Zertifikat. Grund war eine Fehlkonfiguration. Pascal Unternährer

In der Europaallee und in anderen Apotheken konnten eine Zeitlang keine Covid-Zertifikate ausgedruckt werden. Archivfoto: Thomas Egli

Natalia Blarer ist gestresst: «Die Leute stehen in der Apotheke, brauchen einen Testnachweis für den Zmittag im Restaurant, und wir können derzeit keine Covid-Zertifikate ausstellen.» Die Apothekerin von der Zürcher Europaallee erzählt auch von Personen, die am Flughafen stehen und auf das Resultat des PCR-Tests per Mail warten, um einchecken und in den Flieger steigen zu können. Sie sind blockiert.

Das Problem bestehe am Freitag «seit mindestens 11 Uhr», sagt Blarer. Zuerst konnte sie Zertifikate ausdrucken, aber diese waren nicht gültig. Dann konnten keine QR-Codes mehr generiert werden.