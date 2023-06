Schweizerin an den European Games – Panikattacken und Angststörungen, doch das Bike hat sie gerettet Familienduell beim Modernen Fünfkampf, ein Pionier auf Sand und ein Coming-out mit Folgen: Die Schweizer Delegation an den European Games ist kunterbunt. Philipp Rindlisbacher David Wiederkehr

Im Dschungel von Gross- und Multisportveranstaltungen sind sie ein Nischenprodukt: die European Games. Seit 2015 werden sie im Vierjahresrhythmus ausgetragen, vom 21. Juni bis zum 2. Juli treffen sich rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 48 Ländern in Krakau. 28 Sportarten von Badminton bis Triathlon stehen auf dem Programm, in einigen Sparten gelten die European Games gleichzeitig als Europameisterschaften, in anderen werden Quotenplätze oder Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.