Psychologie und Verhalten – Pandemien, Flucht und Klimawandel – darum verhallen Warnungen Risikoberichte warnen stets vor denselben Problemen. Ein Psychologe erklärt, warum kaum jemand zuhört – und wie man besser mahnen sollte. Nakissa Salavati

Die deutsche Gemeinde Altenahr im Winter: Die Flutschäden vom Sommer, wie zum Beispiel die zerstörte Eisenbahnbrücke, sind noch deutlich zu sehen. Foto: Thomas Frey (Keystone)

Die Särge von Bergamo im Frühjahr 2020, die verzweifelten Ärzte und Pfleger an Intensivbetten, die Überschwemmungen in Deutschland im Sommer 2021 – an diese Bilder erinnern sich wahrscheinlich viele Menschen deutlich. Es sind die konkreten Szenen, die zeigen, wie ernst die Lage ist.

Das war sie allerdings schon vorher. Und eigentlich hätte man es wissen können. Selbstgefällig seien wir Menschen angesichts des technologischen Fortschritts geworden, dabei gebe es Gefahren in der Natur, die unermesslichen Schaden anrichten könnten: Mit diesen Worten warnte etwa 2019 der Risikobericht des World Economic Forum (WEF) und erklärte, warum Pandemien immer wahrscheinlicher werden, welche Gefahren sie für den Menschen bergen und auch welch enorme Summen sie Volkswirtschaften kosten könnten.