Podcast zum Schweizer Fussball Ist der Rassismus zurück in den Schweizer Fussballstadien?

Was sind die Lehren aus dem Rassismus-Vorfall in St. Gallen? Ist das Zürcher Derby wieder gross? Warum ist Cabral noch in Basel? Warum muss YB in die Champions League? Antworten in der «Dritten Halbzeit».