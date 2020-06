Gemeinderechnung – Ostermundigen schliesst 2019 mit Plus Höhere Steuereinnahmen, weniger Aufwand: Die Rechnung von Ostermundigen für das letzte Jahr fällt positiv aus.

Blick auf das Zent-Areal vom das des ehemaligen Swisscomhochhauses. Bild: Franziska Rothenbühler

Die Gemeinde Ostermundigen kann für das Jahr 2019 einen Überschuss von 1,35 Millionen Franken verbuchen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Steuern der juristischen Personen sind im vergangenen Jahr gegenüber 2018 um fünf Millionen Franken höher ausgefallen. Auch hätten die tieferen Personalkosten zu einem guten Ergebnis beigetragen.

Vom Überschuss muss die Gemeinde allerdings 4,2 Millionen Franken in die gesetzlichen Reserven legen. So blieb aus dem steuerfinanzierten Budget ein Plus von knapp 24’000 Franken übrig.

Bei den Erträgen aus den gebührenfinanzierten Betrieben der Wasserversorgung, der Abwasser- und Abfallentsorgung und der Feuerwehr beträgt der Überschuss 1,33 Millionen Franken.

Das Eigenkapital der Gemeinde belaufe sich damit auf Ende 2019 auf neun Millionen Franken oder vier Steueranlageprozenten.

( zec )