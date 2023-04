Verkehrs-Nadelöhr A2 – Oster-Rückreisewelle am Gotthard hat begonnen Auf dem Weg nach Norden kommt es am Ostersonntag vor dem Südportal im Tessin zu den ersten Staus. Die grössten Behinderungen werden am Montag erwartet. UPDATE FOLGT

Alle Jahre wieder: Der Rückreiseverkehr vor dem Südportal des Gotthard-Tunnels verzögert sich. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone/Ti-Press/Archiv)

Auf der Süd-Nord-Achse der Autobahn A2 hat die Rückreisewelle zu Ostern bereits am Sonntagmittag begonnen. Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels stauten sich bereits die ersten Fahrzeuge.

Die Blechschlange zwischen Quinto und dem Rastplatz in Airolo im Tessin war zunächst einen Kilometer lang. Die Wartezeit lag bei 15 Minuten. Für den weiteren Verlauf des Tages rechnen die Verkehrsdienste mit einem wachsenden Verkehrsaufkommen.

Ein grosser Teil der Autofahrenden dürfte die Rückreise aber erst am Montag antreten. Die grössten Behinderungen vor dem Tunnelportal in Airolo erwartet Viasuisse zwischen 12 und 22 Uhr. Aber auch am Dienstag und den Folgetagen kann es den Angaben zufolge zu Wartezeiten kommen.

Der Stau zum Ferienbeginn an Ostern in Richtung Süden hatte in Uri am Karfreitag zeitweise bis zu 19 Kilometern Länge erreicht. Die Wartezeiten lagen teils bei über drei Stunden. Dazu kam es zu Verkehrsbehinderungen durch Klimaaktivisten.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.