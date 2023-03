Widerstand in Weissrussland – Oppositionsführerin Tichanowskaja zu 15 Jahren Haft verurteilt Swetlana Tichanowskaja wurde in Abwesenheit wegen Hochverrats und «Verschwörung zur Machtergreifung» schuldig gesprochen.

Kämpt gegen den langjährigen Machthaber Alexander Lukaschenko: Die weissrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist wegen ihrer Rolle bei regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete, wurde die nach Litauen geflohene Tichanowskaja am Montag in Abwesenheit wegen Hochverrats und «Verschwörung zur Machtergreifung» schuldig gesprochen.

Tichanowskaja war im Sommer 2020 bei der Präsidentschaftswahl in der ehemaligen Sowjetrepublik gegen den langjährigen Machthaber Alexander Lukaschenko angetreten. Nach dessen vom Westen nicht anerkannter angeblicher Wiederwahl prangerte Tichanowskaja Wahlfälschung an und reklamierte den Sieg für sich.

Proteste nach der Wahl liess der autoritär regierende Staatschef gewaltsam niederschlagen. Tausende Menschen wurden festgenommen oder flohen ins Ausland, darunter auch Tichanowskaja. Aufgrund massiver staatlicher Repressionen gibt es mittlerweile aber so gut wie keine grösseren Demonstrationen mehr in der Ex-Sowjetrepublik.

