Tötungsdelikt von Oey – Opfer identifiziert – Täter geständig Die Frau, die vergangenen Mittwoch Opfer eines mutmasslichen Beziehungsdelikts geworden war, stammte aus Bosnien und wohnte im Kanton Bern.

Oey war Schauplatz eines mutmasslichen Beziehungsdelikts. Bild: Adrian Moser

Die 31-Jährige konnte inzwischen formell identifiziert werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilten.

Der mutmassliche Täter, ebenfalls ein Bosnier, befindet sich in Untersuchungshaft. Der 60-Jährige ist geständig und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Die Untersuchungen des Opfers am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergaben, dass die Frau Verletzungen sowohl von stumpfen wie auch scharfen Gegenständen erlitt. Sie starb an den Folgen dieser Gewaltanwendung. Die Polizei konnte am Tatort in Oey mehrere Gegenstände sicherstellen, die als Tatwaffe in Frage kommen.

Weitere Ermittlungen sind noch im Gang.

