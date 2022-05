Meine Familie in der Ukraine – Opa kann es kaum erwarten, von Putin besetzt zu werden Der ukrainische Grossvater unserer Autorin lebt in der Nähe von Odessa und unterstützt Putins Angriffskrieg. Nun hat sie ihn angerufen und gefragt: Warum? Sascha Britsko (Das Magazin)

«Jetzt werden die Banditen und die Nazis aus der Ukraine rausgeschmissen», sagt er zu ihr im Videocall: Ein Foto der Autorin mit ihrem Grossvater und ihrer Mutter. Foto: Svet Jacqueline

Wir haben ein schwieriges Verhältnis. Meine Grossmutter, geboren in eine russische Familie aus Sibirien und aufgewachsen in der ukrainischen Stadt Pryluky im Bezirk Tschernihiw. Mein Grossvater, geboren in Litauen, eingewandert und aufgewachsen in der ukrainischen Hafenstadt Mikolajiw. Und ich, geboren in Donezk, dem heute von Separatisten besetzten Gebiet.