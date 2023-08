Onlinemagazin «Republik» – Vorwürfe sexueller Belästigung gegen «Republik»-Journalist – Aufklärung zwei Monate lang blockiert Im Juni erfuhr das Onlinemagazin, dass mehrere Frauen einen Journalisten beschuldigten. Doch die Verantwortlichen sagen, sie hätten nichts tun können. Warum? Alexandra Aregger

Die Geschäftsleitung des Onlinemagazins «Republik» erfuhr Ende Juni, dass sechs Frauen einem ihrer Angestellten sexuelle Belästigungen vorwerfen. Foto: Keystone

«In eigener Sache»: So kündigen Redaktionen in der Regel neue Rubriken oder Korrekturen in der Berichterstattung an. Das Onlinemagazin «Republik» liess unter diesem Vermerk vergangenen Donnerstag eine Bombe platzen.