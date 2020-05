Semesterabschlüsse während Corona – Online-Prüfungen mit Videoüberwachung Obwohl die Lockdown-Massnahmen immer weiter gelockert werden, finden viele Prüfungen der Universitäten sowie auch der ETH Zürich jetzt zu Hause statt. Zur Kontrolle setzen die Aufseher dabei oft gängige Videokonferenz-Tools ein. Barbara Reye

Dichtestress: In Zeiten von Corona sind an den Hochschulen Examen mit so vielen Prüflingen an einem Ort nicht erlaubt. Foto: Keystone

Hörsäle, Büros und Labors sind leer – dennoch tut sich hinter den Kulissen der Hochschulen viel. Denn die Zeit drängt, die ersten Prüfungen des Frühlingssemesters stehen an. Für die meisten bedeutet dies nach dem extrem schnellen Wechsel auf E-Learning und Videokonferenzen nun der nächste grosse Schritt in die Digitalisierung. Denn erstmals sollen jetzt auch vielerorts mündliche und schriftliche Examen aus der Ferne abgelegt werden.

«Es ist nicht möglich, anders zu handeln», sagt Bruno Moretti, Vize-Rektor Lehre an der Universität Bern. Schliesslich hätten sie bei ihnen in ein paar Wochen schon Hunderte von Prüfungen. Diese müssten irgendwie stattfinden, da die Studierenden auch ihre Credits benötigen würden, um weiterzukommen. Die Entscheidung sei aber ein langes Abwägen aller Vor- und Nachteile gewesen, da sich die Situation laufend ändere und der Bundesrat Ende Mai vermutlich weitere Massnahmen aus dem Lockdown verkünden werde.

Nicht nur in Bern hat man gemäss Moretti aus rein organisatorischen Gründen im Prinzip gar keine andere Wahl, um weiterhin den Vorschriften zur Eindämmung der Epidemie gerecht zu werden. Auch wenn man davon ausgehen würde, dass in Zukunft nur noch vier Quadratmeter um einen Prüfling sein müssten, dann könnten in einem grossen Hörsaal mit 350 Sitzplätzen nur noch 36 Personen rein. Es würden ihnen somit schlichtweg die Räume für die sonst üblichen Präsenz-Prüfungen fehlen.

Wikipedia benutzen ist erlaubt

Auch die Universität Zürich ist momentan daran, mehrere Hundert schriftliche Prüfungen in sogenannte Remote-Open-Book-Prüfungen umzuwandeln. Dabei sitzen die Studierenden vor ihrem eigenen Computer zu Hause und dürfen ganz bewusst alle Hilfsmittel wie Bücher, Wikipedia oder Google benutzen. Die Zeit pro Antwort kann aber so weit limitiert werden, dass die Studierenden auf das Gelernte zurückgreifen müssen und kaum zusätzliche Recherchen machen können. Bei einigen kleineren Prüfungen wird evaluiert, ob ein Videokonferenz-Tool wie Microsoft Teams zur Überwachung eingesetzt werden soll.

Um Schummeleien zu verhindern, müssen die Prüflinge zudem vorher einen Ehrenkodex bestätigen. Sollte es dennoch einen Verdacht auf Unregelmässigkeiten und Auffälligkeiten geben, kann dies nachträglich mit den Logfiles der Prüfungssoftware aufgedeckt werden – zum Beispiel, wenn ein Studierender behauptet, einen Prüfungsteil nie erhalten zu haben. Die Universität Zürich weist zudem darauf hin, dass unlauteres Verhalten geahndet wird und ein Disziplinarverfahren nach sich zieht.

In Bern gibt es ebenfalls solche Open-Book-Prüfungen. Wichtig sei dabei auch, dass die Fragestellungen möglichst anders als sonst seien, erklärt Bruno Moretti. Man sollte deshalb keine dank Internet schnell zu beantwortenden Ja-Nein-Fragen stellen wie etwa bei einem sonst üblichen Multiple-Choice-Test. Vielmehr seien komplexere Aufgaben zu empfehlen, die man nur richtig lösen könne, wenn man tatsächlich auch in den Vorlesungen gewesen sei und den Stoff beherrsche.

Solche Spickzettel sind zwar originell, aber für eine Prüfung an der Universität untauglich. Foto: YouFact.tv

«Natürlich lassen sich Betrügereien nie zu hundert Prozent ausschliessen», gibt er zu bedenken. Dies sei auch früher in der Schule schon so gewesen, wo sich einige Spickzettel gemacht hätten. Allerdings handle es sich dabei um eine Minderheit, und man schaffe mit dieser Art und Weise letztlich auch keinen Abschluss. Zudem gilt bei einem ungenügenden Resultat, dass man aufgrund des Corona-Ausnahmezustands die Note annullieren darf. Als Konsequenz davon bekommen die Studierenden dann noch einen zusätzlichen Versuch für ihre Prüfung. Dies sei absolut fair, findet Moretti, und berücksichtige die derzeit schwierigen Umstände.

Die Universität Basel hat sich ebenfalls auf Fernprüfungen eingestellt, weil viele ihrer Studenten und Studentinnen Grenzgänger sind und vermutlich gar nicht zu einer Präsenz-Prüfung kommen könnten. So werden etwa an der Philisophisch-Historischen Fakultät praktisch alle Prüfungen digital durchgeführt. Auch hier darf man auf bestimmte Ressourcen wie etwa Vorlesungsskripte, Übungsunterlagen, Websites oder Literaturdatenbanken zurückgreifen, da vor allem Anwendungs-, Vergleichs-, Reflexions- und Analyseaufgaben gestellt werden. Der Vorteil ist, dass anstelle des reinen Memorisierens Inhalte der Vorlesung vertieft werden können.

Der Aufseher muss nicht nur Gesicht und Hände des Studierenden sehen können, sondern auch die verwendeten Materialien.

Ähnliches gilt für die Semesterendprüfungen der ETH Zürich, die circa 15 Prozent der gesamten Prüfungen ausmachen. In einer ausführlichen Anleitung werden die Prüflinge für einen solchen digitalen Test mit dem Videokonferenz-Tool Zoom vorbereitet. Demnach müsse vor allem Ordnung auf dem Schreibtisch und im Zimmer herrschen. Der Raum sollte ruhig sein, wenn möglich sogar abgeschlossen, und das Mikrofon sowie die Kamera am Computer zur Kontrolle die ganze Zeit an. Zudem müsse der Aufseher nicht nur Gesicht und Hände des Studierenden sehen können, sondern auch den Hintergrund des Raums sowie die verwendeten Materialien.

Gewisse digitale Prüfungen müssen zuerst noch ausgedruckt und am Schluss eingescannt oder fotografiert werden. Denn das Verfassen etwa von Freihandskizzen sowie das handschriftliche Notieren mathematischer Herleitungen sind für Prüfungen derzeit in elektronischer Form noch nicht möglich. Zudem weist die ETH sowie auch alle anderen erwähnten Universitäten darauf hin, dass die Aufseher entweder Dozenten oder Lehrpersonal seien und die jeweilige Onlineprüfung nicht als Video gespeichert werde. Alle anderen Prüfungen an der ETH finden erst im August statt und sollen dann unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Präsenzform durchgeführt werden.

Bedenken bei der Sicherheit

Während auch die Universitäten Genf und Lausanne praktisch alle Prüfungen online und häufig auch als Videokonferenz durchführen, geht zum Beispiel die ETH Lausanne einen anderen Weg und legt die Examen auf August. Denn sie findet, dass alle der von ihnen evaluierten technischen Lösungen nicht genügend Garantie für Skalierung, Sicherheit, Datenschutz und Gerechtigkeit geben würden. Deshalb habe sie jetzt beschlossen, dass schriftliche und mündliche Prüfungen vor Ort und erst rund zwei Monate später stattfinden würden. Bis dahin wollen die Verantwortlichen an der ETH Lausanne sicherstellen, dass die geltenden Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit getroffen werden können. Zudem zählen auch in diesem Fall wie bei den anderen Hochschulen alle nicht bestandenen Prüfungen nicht und können wiederholt werden.

«Ob es im Sommer vielleicht noch eine zweite Welle mit ähnlichen Problemen gibt, kann man bisher noch nicht abschätzen», sagt Bruno Moretti. Deshalb hätten sie sich in Bern für die andere Variante entschieden – für Onlineprüfungen nach dem ursprünglich vorgegebenen Zeitplan. Momentan sei es jedoch noch viel Arbeit, vor allem für die Dozierenden, die ihre Prüfungen an die neue Situation anpassen müssten. Aber auch für die Studierenden, die sich derzeit darauf intensiv vorbereiteten.

Rückblickend staunt Moretti, wie schnell die Umstellung auf das Distance Learning vor sich ging. Innerhalb von drei Tagen, praktisch übers Wochenende und unmittelbar nach der Verkündung des Lockdown, seien alle in der Schweiz plötzlich zu einer Fern-Uni geworden. Ein enormer Digitalisierungsschub, den sich vorher niemand hätte vorstellen können.