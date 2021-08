Mit Roger Federers Beteiligung – On wagt Milliardenbörsengang in New York Bereits in der kommenden Woche soll die Sportschuhmarke ihren Gang an die Börse ankündigen. Es wird der grösste Börsengang einer Schweizer Firma seit 2011. Peter Burkhardt

Er hält ein substanzielles Aktienpaket an On: Roger Federer. Foto: Diane Deschenaux

Die Gerüchte kursieren schon seit einem Jahr, jetzt macht die Schweizer Laufschuhfirma On Running offenbar mit ihren Börsenplänen ernst. Bereits in der kommenden Woche wolle On den Börsengang an der New York Stock Exchange ankündigen, schrieb das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» am Freitag. Es bezog sich dabei auf «mehrere Quellen». On selber kommentierte den Artikel nicht.

On strebt laut dem Artikel eine Bewertung zwischen 6 und 8 Milliarden US-Dollar an. Es wäre der grösste Börsengang einer Schweizer Firma seit der Publikumsöffnung von Glencore im Mai 2011. Bereits im April gab es Gerüchte, On gehe im Herbst in den USA an die Börse. Damals wurde eine mögliche Bewertung von 5 Milliarden Dollar erwartet.

Roger Federer ist mit 50 Millionen Franken beteiligt

Die führende Rolle beim Börsengang spielen gemäss der «Bilanz» die drei US-Banken J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Schweizer Banken haben offenbar nur eine Nebenrolle – also auch die Credit Suisse, Roger Federers Hausbank.

Die drei Gründer von On, Caspar Coppetti, David Allemann und Olivier Bernhard (von links). Foto: Manuela Matt

Federer ist an On mit schätzungsweise 50 Millionen Franken beteiligt. Er stieg Ende 2019 als Miteigentümer und Werbebotschafter ein. Der Tennisstar dürfte als Türöffner eine Schlüsselrolle spielen, um Kundinnen und Kunden in neuen Märkten anzulocken. Vor allem in Asien hat On Nachholbedarf. Ausserdem ist es dem Unternehmen bisher nicht gelungen, Spitzensportlerinnen und -sportler als Aushängeschilder zu gewinnen.

Die Firmengründer arbeiteten zunächst in ihren Wohnungen

On wurde 2010 von Olivier Bernhard, David Allemann und Caspar Coppetti gegründet. Anfangs tüftelten sie in ihren drei Wohnungen an den Laufschuhen, später in einer Zweizimmerwohnung in Zollikon ZH.

