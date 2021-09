Lieferengpässe in Vietnam – On-Aktien stehen unter Druck Die Schweizer Schuhmarke kommt seit dem Börsengang in New York nicht recht vom Fleck. Das dürfte auch an wochenlangen Fabrikschliessungen liegen. Ivo Ruch

Die Schweizer Schuhmarke ging am 15. September 2021 an die Börse in New York. Foto: Richard Drew (AP Photo/Keystone)

Vorbei sind die Flitterwochen. Die Aktien des Schweizer Schuhherstellers On stehen seit einigen Tagen unter Abgabedruck. Gegenüber dem allerersten gehandelten Preis von 35.40 US-Dollar beträgt das Minus mittlerweile mehr als 10 Prozent. Der Ausgabepreis lag bei 24 US-Dollar. In einem nervöser gewordenen Börsenumfeld verliert On überdurchschnittlich. Das dürfte auch operative Gründe haben.

Denn wochenlange Fabrikschliessungen in Vietnam wegen der Coronapandemie machen den grossen Sportartikelherstellern schwer zu schaffen. On produzierte im Vorjahr 97 Prozent der Schuhe im südostasiatischen Land. Schuhe machen 95 Prozent des Umsatzes aus, fast der ganze Rest entfällt auf Kleidung und ein kleiner Anteil auf Accessoires. Der Stillstand in Vietnam dürfte Auswirkungen auf die Jahreszahlen haben.