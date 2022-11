Berner Sports Awards in Thun – Olympiasieger Ryan Regez sorgt für die grossen Emotionen Bei der modernisierten Preisverleihung glänzen neben dem Skicrosser Mujinga Kambundji und Beat Feuz – nicht nur durch Abwesenheit. Adrian Horn

Zu Tränen gerührt: Der Preis bedeutet Ryan Regez offensichtlich eine Menge. Foto: Raphael Moser

Die Berner sind die Schnellsten. Oder zumindest gehören sie zu den Ersten.

Endet das Jahr allmählich, beginnt die Zeit der Würdigungen. Besonders beliebt: Sportlerehrungen! Inzwischen kürt gefühlt jedes Quartier seine besten Athletinnen und Athleten. In den nächsten Wochen wird so manch Gala veranstaltet, so manch Medaillengewinnerin ausgezeichnet werden.

Und all diese Events stehen hierzulande im Schatten der Sports Awards, der grossen Sonntagabendshow auf SRF, die am 11. Dezember folgt.

Seine eigenen Sports Awards hat nun auch der Kanton Bern. Die hiesigen Jahresbesten ehrt er schon länger. Neu tut er das unter demselben Titel wie das nationale Pendant. Klingt halt irgendwie aufregender.

Passend zur Modernisierung: die edlen Awards. Foto: Raphael Moser

Der Name ist bloss eine von gleich mehreren Änderungen. Die Feier wird erstmals in den Sozialen Medien übertragen, zeitgemäss auf Instagram. Und sie findet nicht länger dauerhaft in Bern und damit an einem bestimmten Ort statt, sondern steigt in einer immer anderen Region.

Nicht neu ist, dass die kantonale Sportprominenz in Teilen durch Abwesenheit glänzt. In diesem Jahr hat das auch damit zu tun, dass die Berner Mannschaften nicht sonderlich erfolgreich waren, dadurch für einen Preis nicht infrage kommen. Aber auch die Nominierten erscheinen nicht lückenlos. Beat Feuz etwa ist genauso verhindert wie Mujinga und Ditaji Kambundji, Dominique Aegerter und Marlen Reusser, die im Vorjahr gewann. Dass sie fehlen, hebt den Glamourfaktor freilich nicht.

Mujinga Kambundji ist nicht vor Ort – und doch sehr präsent. Foto: Raphael Moser

Ihren Award können die wenigsten Gewinner selber abholen. Die Könizer Sprinterin Mujinga Kambundji wird nach ihrem bislang wohl besten Jahr mit Gold an der Hallen-WM sowie den Rängen 1 und 2 an der EM in München zur Berner Sportlerin des Jahres gekürt. Bei den Männern mochte sich die Jury nicht auf einen Preisträger festlegen: Den Titel teilen sich die Olympiasieger Beat Feuz und Ryan Regez.

Letzter, der Skicrosser aus Wengen, ist der einzige Gewinner in der wichtigsten Kategorie, der in Thun weilt. Wie Kambundji und Feuz blickt er auf eine herausragende Saison zurück. Er reüssierte nicht nur in Peking, sondern ein wenig später auch noch gleich im Gesamtweltcup.

Dass die Veranstaltung für ihn nicht ein Pflichttermin ist, wird offensichtlich, als er den Preis entgegennimmt, emotional wird und zu Tränen gerührt ist.

Ryan Regez zeigt sich glücklich – und hoch emotional. Foto: Raphael Moser

Auch nicht vor Ort sein kann Anja von Allmen. Die Spiezerin gilt nach diversen Juniorenmeistertiteln als eine der talentiertesten Schweizer Seglerinnen und wird nach einem Onlinevoting zur Nachwuchssportlerin des Jahres gewählt, während Skifahrer Franjo von Allmen die Wahl bei den Männern gewinnt. Der Simmentaler holte an der Junioren-WM gleich drei Medaillen.

Franjo von Allmen (links) posiert mit seinem Bruder Kilian. Foto: Raphael Moser

Als «Berner Sportler des Jahres mit Beeinträchtigung» wird Heinz Frei geehrt, das Curlingteam Tirinzoni zur besten Mannschaft gekürt.

Heinz Frei gewinnt in seiner beeindruckenden Karriere einen weiteren Titel. Foto: Raphael Moser

