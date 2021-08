Die Traumschläge im Video – Olympia hat sein erstes Hole-in-one Die Marokkanerin Maha Haddioui trifft beim olympischen Golfturnier mit einem Schlag ins Loch. Auch die Schweizerin Kim Métraux beweist ein feines Händchen.

Das Hole-in-one von Maha Haddioui. (Video: SRF)

Beim olympischen Frauen-Golfturnier sorgte Maha Haddioui am Donnerstag für Aufsehen. Die 33-jährige Marrokanerin versenkte den Ball in der zweiten Runde beim siebten Loch, das 161 Meter lang ist, mit einem Schlag. Gross war der Jubel von Haddioui, die nach ihrem Traumschlag mit dem ganzen Team abklatschte. Es war das erste Hole-in-one in Tokio. Beim bereits abgeschlossenen Männer-Turnier gelang dies keinem Athleten.

Aber nicht nur Haddioui bewies ein feines Händchen. Auch Kim Métraux verblüffte. Der 26-jährigen Waadtländerin gelang beim ersten Loch, einem Par 4, ein sogenannter Eagle. Sie brauchte also nur die Hälfte der Schläge. Métraux traf beim zweiten Schlag aus 155 Metern ins Loch.

heg

