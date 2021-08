Seemannsgarn vom Feinsten – Olle Jolle «Poller»-Kolumnistin Frau Feuz übt sich in Segelsprache und erfährt unerwartete Avancen. Gisela Feuz

Erwartet sie eine Sintflut? Frau Feuz lernt nun jedenfalls segeln. Foto: Keystone

Frau Feuz: DICHTHOLEN UND ANLUVEN!

Nachbar (durchs Loch in der Küchendecke): Feuz, was soll dieses Geschrei?

FF: Ich übe Segelsprache.

NB: Und warum?

FF: Weil ich in drei Jahren bei Olympia mittun will.

NB: Bist du nicht zu alt, um jetzt noch eine Spitzensportkarriere anzustreben?

FF: Ach was. Mit 25 ist man für nichts zu alt.

NB: Und zum wievielten Mal wirst du dieses Jahr 25?

FF: Jetzt mach mal deine Schotten dicht, Nachbar. Meine geistige Windstärke ist auf Tornado-Niveau, mein Rumpf inklusive Backbord ist ideal getrimmt, und ich kann immer noch ganz doll auf den Pütz hauen. Olympia, ich komme!

NB: Du hast doch einen an der Pinne, Feuz. Du und segeln. Witz des Jahres.

FF: Fock Nachbar. Immer wenn ich Auftrieb habe, gibst du Gegensteuer und kielholst mir einen ins Fahrwasser. Was genau ist eigentlich dein Problem?!

NB: Das Problem bin nicht ich, sondern du und deine Unfallstatistik. Wenn du auch nur eine grosse Zehe in den Zürisee steckst, bricht bei der Seepolizei Panik aus, und alle schlagen drei Kreuzknoten über der Brust. Weisst du, wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Havarie-Feuz.

FF: Pffff, Seeemannsgarn.

NB: Ich mach mir halt einfach Sorgen um dich. Du übertakelst immer so. Und wenn dann etwas nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, dann bist du wochenlang gekrängelt, liegst nur noch in der Kajüte herum und willst dich an einem Baum aufknüpfen oder sonst irgendwie in die ewigen Fischgründe befördern.

FF: Du machst dir Sorgen um mich, Nachbar? Herrje. Da wird mir ja ganz warm um die Isothermen. Woher bläst denn diese laue Brise?

NB: Ich kann dir ja durchaus etwas abbringen.

FF: Sag mal, schäckelst du gerade mit mir? Wirst du jetzt auf die alten Tage noch charmant, du alter Innerborder du?

NB: Nun ja. Ich wollte dir schon lange mal sagen, dass ich dich eine ziemlich scharfe Spiere finde.

FF: Jetzt gehen aber die Trosse mit dir durch, Nachbar.

NB: Feuz, wir zwei, stell dir das mal vor, was für eine tolle Doppelpeilung! So bisschen angleiten, bis mir das Schwert schwellt, was meinst?

FF: Barber Hauler aber auch, Nachbar, bist du vom Aal gebissen? Oder ist dir eine Heckwelle durchgebrannt?!

NB: Was ist denn schon dabei. Erst etwas bändseln, bekneifen und dippen und dann einbooten, ja?

FF: Spinnakerst du nun komplett?! Wenn du nicht sofort aufhörst mit dem anzüglichen Geschwader, werd ich dir einen Unterliekstrecker verpassen, du Hundspünt.

NB: Ach Feuz, lass mich das Auge deines Sturms sein, die Flut in deiner Flaute, dein Hilfsmotor in Seenot. Wir zwei wären unkenterbar.

FF: …..

NB: Erleb ich dich nun tatsächlich einmal sprachlos? Ebbe im Hirn? Lee zwischen den Ohren? Die Feuz stumm wie ein Fisch, hihi.

FF: Du elende Landratte, du hast mich auf den Neopren-Arm genommen.

NB: Klar doch, du altes Schratsegel.

FF: Selber Schratsegel, du Winsch!

NB: Grünschlick!

FF: Fockroller!

NB: Felucke!

FF: Schothorn!

NB: Faltpropeller!

FF: Ey, jetzt reichts aber! Noch ein Wort, und ich komm rauf und hau dir eins aufs Vorschot.

NB: Ach Feuz, du olle Jolle. Jetzt mal Butter bei die Fische: Du kannst doch schon nur deswegen nicht segeln lernen, weil du die ganzen Ausdrücke heillos durcheinanderbringen würdest. Bei aller Liebe, aber ein Leuchtfeuer bist du ja nun wirklich nicht gerade.

FF: grmbl

NB: Und überhaupt: Wer will denn schon Segeln lernen bei diesem Mistwetter?

FF: Hast ja recht. Lass besser mal ein Kielwasser heben, ja?

Gisela Feuz ist freie Kulturjournalistin und lernt derzeit Laser-Jolle-Segeln. Ja, bei Regen und Sturm. Sämtliche Ausdrücke in kursiv stammen aus der Segel- oder Bootssprache. Leichtmatrosin Feuz ist nicht mit dem Kapitän des «Bund»-Dampfers verwandt.

