Seine grössten Herausforderungen – Oliver Grossen wird Chef der ehemaligen Waldau Nach dem überraschenden Abgang von Alexandre Schmidt versuchen es die UPD mit einem Internen an der Spitze. An Problemen mangelt es ihm nicht. Marius Aschwanden

Er leitet neu die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern: Oliver Grossen. Foto: Beat Mathys

Mit ihm also nehmen die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) einen neuen Anlauf: Oliver Grossen heisst der neue Chef der ehemaligen Waldau. Er wird seinen Posten am 1. Januar des nächsten Jahres antreten. Sein Vorgänger, der frühere Stadtberner FDP-Gemeinderat Alexandre Schmidt, hielt es gerade mal ein halbes Jahr an der Spitze des Unternehmens aus.