Oligarch bedroht ein Naturparadies

«Svydovets» soll eines der grössten Skigebiete in Europa werden – mit 23 Liften, 230 Kilometer Skipisten, 60 Hotels,120 Restaurants. 28'000 Besucher sollen hier im Winter jeden Tag über die Pisten gleiten.

Offiziell ist «Svydovets» ein staatliches Projekt. Der Basler Bruno-Manser-Fonds sieht jedoch als treibende Kraft den ukrainischen Milliardär Igor Kolomojski, der bis vor kurzem in Genf lebte und dessen Familie in der Schweiz geschäftlich tätig ist. Gemeinsam mit der linken Bewegung Longo Mai und der ukrainischen Nichtregierungsorganisation Free Svydovets stellt der Bruno-Manser-Fonds heute in Kiew einen Forschungsbericht vor: «Wie Oligarchen eine der unberührtesten Landschaften der Ukraine zerstören wollen».

Im Bericht wird die Firma Skorzonera als Antragsteller des Megaprojekts genannt. Sie gehört über Umwege Kolomojski und einem Geschäftspartner und ist Besitzerin eines kleineren Skigebietes in den Waldkarpaten namens Bukovel. Dieses soll in das Megaprojekt integriert werden.

Unter Korruptionsverdacht

Zurzeit hat Kolomojski andere Probleme: Er soll seiner eigenen Privatbank mehrere Milliarden Dollar entzogen und auf Offshorekonten versteckt haben. Die vom Konkurs bedrohte Bank musste verstaatlicht werden. Um den finanziellen Verlust auszugleichen, liess die ukrainische Nationalbank Vermögen von Kolomojskis Firmen einfrieren und verklagte den Oligarchen an seinem damaligen Wohnsitz – in Genf. Kolomojski antwortete mit Gegenklagen in der Ukraine. Noch ist nichts entschieden. Sollte der Oligarch die Kontrolle über seine Bank zurückbekommen, werde er die Zerstörung der Waldkarpaten rasch vorantreiben, fürchten Umweltschützer.

Durch den Bau einer ganzen Touristenstadt werde der Wasserhaushalt dieses Mittelgebirges bedroht, warnt Lukas Straumann, Geschäftsleiter des Bruno-Manser-Fonds. Dabei sei gar nicht sicher, ob es in den kommenden Jahren noch genug Schnee geben werde in Höhenlagen zwischen 1600 und 1800 Metern.