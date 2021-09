Zu wenige Hausärzte im Kanton Bern – Ohne Rentner geht es nicht Im Kanton Bern ist jeder fünfte Hausarzt über 65 Jahre alt. André Heim ist einer davon. Nun hört er auf, und ein ganzes Dorf bleibt vorerst ohne Arzt. Carlo Senn , Brigitte Walser

Geht mit 71 Jahren in Pension: André Heim in seiner Hausarztpraxis in Uttigen.

Foto: Barbara Héritier

«Ich bin jetzt pensioniert», ertönt es am anderen Ende der Telefonleitung ab Tonband. Wer in Uttigen bei Thun zum Hausarzt will, hat seit Ende August keine Möglichkeit mehr, sich behandeln zu lassen. Der einzige Hausarzt ist 71 Jahre alt und hat nach 36 Jahren Tätigkeit im Dorf seine Praxis geschlossen. Er habe sich in all dieser Zeit «mit Freude» den Uttigern gewidmet, sagt André Heim im Gespräch. Manchmal waren es bis zu 80 Stunden in der Woche.

Im Kanton Bern sind 20 Prozent der tätigen Hausärztinnen und Hausärzte im Pensionsalter. Patienten sind auf sie angewiesen, denn die Arztpraxen sind häufig ausgelastet. Dies zeigt eine neue Studie des Berner Instituts für Hausarztmedizin. In einer Befragung gaben von 612 Haus- und Kinderärzten 60 Prozent an, gar keine oder nur noch teilweise neue Patienten aufnehmen zu können. Ebenfalls die Mehrheit stellt einen Mangel an Haus- und Kinderärzten in ihrer Region fest.