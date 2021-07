Kommentar zu Wyss’ Mäzenatentum - Ohne reichen Onkel geht es in Bern nicht

Die Hodlerstrasse soll autofrei werden. Der Anbau rechts wird nach den neusten Plänen ersetzt. Foto: Raphael Moser (Archiv)

In einer idealen Welt bauen Städte Museen und füllen sie. Oder Mäzene erstellen selber eins, in dem sie ihre private Sammlung zugänglich machen. In der Realität lassen sich die Sphären nicht immer so klar trennen. Etwa dann, wenn Berns Stadtkasse nach gehabten Freuden plötzlich so leer ist, dass kleine, aber pikante Sparübungen notwendig sind wie etwa die Schliessung der Stadtgalerie.

Wieder einmal kommt der reiche Onkel aus Amerika gerade richtig. Der gebürtige Berner Hansjörg Wyss, nach dem Verkauf seines Medizinaltechnikunternehmens Milliardär geworden, öffnet seine Schatulle, damit Berns Kunstmuseum in eine höhere Liga vorstossen kann.