Transplantationen retten Leben, bringen aber auch grosse Herausforderungen mit sich: Herzoperation am Universitätsspital in Lausanne.

Transplantationen retten Leben, bringen aber auch grosse Herausforderungen mit sich: Herzoperation am Universitätsspital in Lausanne.

Nein, denn es muss nicht zwingend zu einer Transplantation kommen, man kann auch mit geringer Herzleistung leben. Doch nach zehn Tagen Beobachtung im Spital, verschlechtere sich mein Zustand rapide und ich erlitt einen kardiologischen Schock . Da sagte uns der Arzt, er könne nichts mehr für mich tun. Und da ich Medikamente abgrundtief hasse, käme für mich auch keine Transplantation infrage. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich in diesem Augenblick gefühlt habe, der Schock war zu gross. Doch einen Tag später eröffnete mir der Arzt, dass eine Option auf eine Herztransplantation für mich bestünde.

Ich kann nur erahnen, wie es für dich sein musste, dich so jung und innert so kurzer Zeit für oder gegen das eigene Leben zu entscheiden. Welche Erinnerungen hast du an diesen Entscheidungsprozess?

Mein erster Gedanke war: «Nein, das mache ich nicht». Denn ich wusste, dass eine Transplantation eine lebenslängliche, starke Abhängigkeit von Medikamenten bedeutet. Als jemand, der noch nie Schmerzmittel bei Kopfweh genommen hatte, konnte ich mir solch ein Leben nicht vorstellen. Daraufhin hat mir das Unispital einen anderen Jugendlichen vermittelt, der bereits eine Organtransplantation hinter sich hatte. Ich war zwar schon viel zu schwach, um wirklich mit ihm reden zu können, hauptsächlich hat meine Mutter das Gespräch geführt. Doch was ich sah, war einen fitten, gesunden, jungen Mann an meinem Bett und ich dachte: «Gut, das kann ich auch!» So willigte ich in die Transplantation ein und bekam bereits nach sechs Tagen mein neues Herz eingepflanzt.