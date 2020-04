Unterschiedliche Schutzkonzepte – Ohne Maske kein Haarschnitt Wer zum Coiffeur geht, muss eine Maske tragen. Wer den Physiotherapeuten aufsucht, hingegen nicht. Das leuchtet nicht allen ein. Simone Olivia Klemenz

Im Berner Salon Waber & Kraushaar an der Seftigenstrasse gilt wie bei allen Coiffeursalons in der Schweiz: Sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kunden müssen Masken tragen. Ruben Wyttenbach

Die erste Phase der Lockdown-Lockerung ist angebrochen. Ausgewählte Geschäfte und Dienstleister dürfen ihre Türen wieder öffnen. Wer sich seiner im Lockdown gewachsenen Haarpracht entledigen oder ein Tattoo stechen lassen will, kann aber nicht einfach so in den Salon oder ins Studio spazieren. Denn: Schutzmasken sind hier Pflicht.