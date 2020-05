Ferien in der Schweiz – Ohne Maske in die Gondel? Offiziell beschlossen ist die Öffnung vom 8. Juni noch nicht. Doch die Berner Oberländer Bergbahnen bereiten sich darauf vor. Auf Plexiglas oder Maskenpflicht wird weitgehend verzichtet. Simone Olivia Klemenz , Mathias Streit

In den Kabinen der Schilthornbahn können bis 80 Personen mitfahren. Foto: Bruno Petroni (Archiv)

Campingferien in Südfrankreich: ungewiss. Ebenso die Woche am Strand von Rimini. Die Alternative: Ferien in der Schweiz. Bereits über Auffahrt lockte das warme Wetter viele in die Berge. Der Haken dabei: Die meisten Bergbahnen sind – gezwungenermassen – noch ausser Betrieb. Beim Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) ist man jedoch zuversichtlich, dass sie bald wieder fahren dürfen: «Der definitive Entscheid des Bundesrates steht zwar noch aus, die Signale sind aber positiv, dass es am 8. Juni losgeht», sagt ihr Sprecher Andreas Keller. Doch unter welchen Bedingungen werden die Fahrten in den oft engen Gondeln künftig stattfinden?