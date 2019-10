«Ohne Dialyse wären wir in zehn Tagen tot»

Florence: Ich bin Single. Ich hätte zwar gern einen Partner, aber es ist nicht einfach, sich jemandem zu öffnen. Ich müsste der Person erklären, dass ich in die Dialyse muss, Nebenwirkungen habe, oft müde bin. Ich glaube, viele Menschen kennen das gar nicht. Dieses Gefühl der dauerhaften Müdigkeit. Viele Leute aus meinem Umfeld wissen nicht einmal, dass ich krank bin, oder sagen mir, man sehe mir gar nichts an. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt es nur etwa zwei Tage pro Woche, an denen es mir wirklich gut geht.

4500 Dialysepatienten

2015 wurden in der Schweiz 4453 Dialysepatienten erfasst. Die Dialysebehandlung für Patienten mit chronischem Nierenversagen belief sich auf 296 Millionen Franken. Das entspricht 0,4 Prozent der Schweizer Gesundheitskosten.



Die Dialyse ist eine künstliche Blutreinigung. Sie wird eingesetzt, wenn die Nieren gar nicht oder nur noch sehr eingeschränkt funktionieren. Das Blut wird an das Dialysegerät geleitet, gereinigt und in den Körper zurückgeführt. Der ganze Vorgang dauert vier bis fünf Stunden und muss in der Regel dreimal pro Woche wiederholt werden. Dialysepatienten müssen zudem die Trinkmenge und die Salzzufuhr einschränken und strikt auf eine phosphatarme Diät achten.

Wie lange wartet ihr schon auf eine Niere?

Florence: Seit drei Jahren. Ich habe die seltene Blutgruppe AB und könnte von jedem Blut oder eben eine Niere annehmen. Aber wir haben in der Schweiz das Gesetz, dass ich über die Warteliste nur eine Niere von derselben Blutgruppe bekommen kann. Wenn es einen Lebensspender gäbe, der seine Niere anbieten würde, könnte ich diese annehmen, egal, welche Blutgruppe, aber leider gibt es niemand in meinem Umfeld, der das machen würde. Es kann also durchaus sein, dass ich zehn Jahre warten muss. Das ist extrem frustrierend.

Buket: Ich warte schon vier Jahre. Bei der Dialyse bin ich mit Abstand die jüngste Patientin. Ich frage mich, warum bekommen so viele alte Patienten eine Niere und ich nicht?

Wie ist es für euch, auf den Anruf des Spitals zu warten, dass endlich eine Niere da ist?

Buket: Mein Handy ist immer auf ganz laut gestellt. Bei jedem Anruf bleibt mir kurz das Herz stehen.

Florence: Der Gedanke, dass jederzeit der Anruf kommen könnte, macht mich ganz nervös. Ich habe das Gefühl, einen Koffer bereithaben zu müssen.

Wie geht es euch beim Gedanken daran, dass ihr das Organ einer verstorbenen Person in euch haben könntet?

Florence: Phuu …

Buket: Ich bin sicher, dass es eine Verbindung zum Spender gibt. Ich habe ja selber zehn Jahre lang mit der Niere meiner Mutter gelebt. Plötzlich mochte ich Wassermelonen wie sie. Ich habe auch gemerkt, wenn sie traurig war. Wenn ich mir vorstelle, dass die Niere von einem Unbekannten kommt und ich plötzlich von dieser Person träumen würde … Dann aber denke ich: Hauptsache, es geht mir gesundheitlich wieder gut.

Tut die Schweiz genug für Menschen, die eine Niere brauchen?

Florence: Die Schweiz ist medizinisch so weit fortgeschritten, aber wir haben extrem wenig Nierenspender im europäischen Vergleich. Einerseits haben wenig Leute einen Spenderausweis. Andererseits sind auch wenige gesunde Menschen bereit, ihre Niere zu spenden. Dabei kommt man auch nur mit einer Niere perfekt durchs Leben!

Buket: Wir sind so jung. Aber wir verbringen unser Leben im Spital. Dabei will ich doch heiraten und Kinder bekommen. Mit der Dialyse und ohne neue Niere kann ich das aber vergessen. Die Leute sollten sich unbedingt informieren und sich zumindest überlegen, ob sie nicht einen Spenderausweis machen wollen. Für uns Patienten wäre das eine riesige Hilfe.

Wie stellt ihr euch ein Leben mit einer neuen Niere vor?

Buket: Ich will eine Umschulung machen, eine Familie gründen und endlich richtig Ferien machen.

Florence: Und wir werden endlich viel essen und viel trinken, bis wir nicht mehr können. Ich hoffe so sehr, dass meine Niere bald kommt und sie mein Körper gut annimmt.

282 Personen haben ihre Organe gespendet

In der Schweiz warten schwerkranke Menschen im Durchschnitt ein Jahr auf ein Spendeorgan. Die Spendezahlen sind im europäischen Vergleich noch immer tief. 2017 haben 282 Personen ihre Organe gespendet.



In der Schweiz gilt die erweiterte Zustimmungslösung: Um sich als Spender zur Verfügung zu stellen, muss der Betroffene seine Zustimmung schriftlich abgeben. Der Bundesrat will das ändern: Wer nach seinem Tod seine Organe nicht spenden will, muss dies explizit festhalten. Dazu wird ein Register geschaffen, in dem ein Widerspruch einfach eingetragen werden kann. Findet sich kein dokumentierter Wille, werden wie bisher die Angehörigen befragt.



Die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung des Transplantationsgesetzes, die bis am 13. Dezember in die Vernehmlassung geht, ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Initiative «Organspende fördern – Leben retten». Diese fordert ebenfalls die Einführung einer Widerspruchslösung, ohne aber die Rechte der Angehörigen explizit zu regeln. Österreich, Italien, Spanien oder die skandinavischen Länder kennen bereits eine entsprechende Lösung.