Die Bündner Berge: Sehnsuchtsort vieler, die hier schon als Kinder ihre Ferien verbrachten. Zum Beispiel Savognin (Mitte). Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Sommerzeit ist Bergzeit. Wie jedes Jahr zieht es mich in meine Wahlheimat Savognin GR, wo ich aufgrund der Verwandtschaft den Grossteil aller Bergsommer verbracht habe. Ich richte mich gemütlich in der Wohnung meiner verstorbenen Grossmutter ein, gehe in Dorfläden einkaufen, wo man sich kennt, man sich austauscht, vermeintlich oberflächlich und doch mit einer tieferen Verbundenheit, als es mit manch näherstehender Person möglich wäre. Ich unternehme Bergtouren, die ich seit Kindertagen kenne, gehe auf Wegen, auf denen mir jeder Stein vertraut ist, wo ich den Zahn der Zeit dabei beobachten kann, wie er an den zunehmend verwitterten Brunnen und Wegweisern nagt.