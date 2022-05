Gesamtwerk von Julia Child – Oh Julia! Fröhlich, alltagstauglich und genussvoll: Mit ihrem schrulligen Charme fasziniert die erste amerikanische Fernsehköchin die Menschen bis heute. Nun ist ihre Rezeptsammlung vollständig auf Deutsch erschienen. Kathrin Hollmer

Ihre 19 Kochbücher sind Klassiker und Bestseller, ihre Fernsehsendung «The French Chef» legendär: Julia Child hat die Vorstellung von der französischen Küche geprägt. Foto: Sony Pictures Classics/Entertainment Pictures

Wenn man etwas in der Pfanne wendet, braucht man Mut, das erklärt die Köchin Julia Child in der ersten Folge ihrer Kochsendung «The French Chef» 1962. Ein Teil ihres Reibekuchens landet beim Wenden direkt auf dem Herd, doch Child bringt das nicht aus der Ruhe. «Das ist nicht so gelungen», sagt sie, «aber das kann man wieder aufheben.» Mit einem Teigschaber kratzt sie die Kartoffelmasse vom Herd, klebt sie auf den Reibekuchenrest in der Pfanne und drückt ihn fest. Mahlzeit gerettet. «Wenn man allein in der Küche ist – wer sollte es sehen?»