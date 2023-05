Vor zweitem Wahlgang in der Türkei – Ogan sagt Erdogan Unterstützung in Stichwahl zu Der Drittplatzierte der ersten Runde setzt sich für den bisherigen Amtsinhaber ein. Die Entscheidung in der türkischen Präsidentschaftswahl findet am Sonntag statt.

Ultranationalist Sinan Ogan gibt an der Medienkonferenz in Ankara bekannt, wem er seine Stimme geben wird. Foto: Adem Altan (AFP/22. Mai 2023)

Der in der ersten Runde gescheiterte türkische Präsidentschaftskandidat und Ultranationalist Sinan Ogan hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan für die Stichwahl am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. «Ich rufe die Wähler, die im ersten Wahlgang für uns gestimmt haben, auf, im zweiten Wahlgang für Erdogan zu stimmen», sagte Ogan am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt stehen sich am Sonntag Amtsinhaber Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu gegenüber. Ogan hatte im ersten Wahldurchgang am 14. Mai 5,2 Prozent der Stimmen erhalten. Erdogan verfehlte mit 49,5 Prozent die Mehrheit nur knapp, Kilicdaroglu kam auf 44, 9 Prozent der Stimmen.

Ogan hatte vor seiner Wahlempfehlung mit beiden Stichwahl-Kandidaten gesprochen. Mit seiner Entscheidung steigen die Chancen Erdogans weiter, das Land fünf weitere Jahre zu regieren.

