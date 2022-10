Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Oft hat sexuelle Belästigung am Arbeits­platz keine Konse­quenzen» Bühnen Bern hat einen Probeleiter entlassen, weil dieser Tänzerinnen sexuell belästigt hatte. Was muss vorgefallen sein, dass diese Massnahme rechtlich haltbar ist? Noah Fend Sibylle Hartmann

Sexuelle Belästigungen haben einem Probeleiter bei Bühnen Bern den Job gekostet. Er erhielt Anfang Oktober die fristlose Kündigung, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass er im Umgang mit Tänzerinnen wiederholt Grenzen überschritten hatte.

Nach Bekanntwerden der Belästigungen hatte Bühnen Bern den Probeleiter zunächst weiterbeschäftigt. Für eine Kündigung seien die Vorfälle arbeitsrechtlich nicht schwerwiegend genug, lautete Ende September die Begründung. Eine Woche später wurde der Leiter des Ballettensembles dann doch entlassen. Eine weitere interne Untersuchung hatte neue Vorfälle zutage gebracht, die arbeitsrechtlich offenbar für eine fristlose Kündigung ausreichten.

Was ist in den letzten Wochen bei Bühnen Bern passiert? Inwiefern steht der Fall exemplarisch für den Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Und was sagt das Arbeitsrecht in solchen Fällen eigentlich genau?

Im Podcast «Gesprächsstoff» fassen wir die Ereignisse mit Kulturredaktor Michael Feller zusammen und diskutieren den Umgang mit sexueller Belästigung im Arbeitsrecht mit Expertin Elisabeth Fannin von der Gewerkschaft Unia.

Noah Fend ist Redaktor am Newsdesk und Reporter für tagesaktuelle Themen. Er moderiert zudem den Podcast «Gesprächsstoff». Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert.

