Sanierungsbedarf beim Berner Gassner-Areal – Offene Fragen um die ehemalige Brauerei Das Areal der Brauerei Gassner in Bern liegt seit Jahrzehnten brach. Was sind die Pläne der Besitzerfamilie, der auch das Restaurant Altenberg gehört? Simon Wälti

Über die denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Brauerei Gassner in Bern wölbt sich die Eisenbahnbrücke und eine ungewisse Zukunft. Foto: Franziska Rothenbühler

Fast zwei Jahrhunderte lang wurde hier am Aareufer in Bern Bier gebraut. Die Braumeister verwendeten frisches Quellwasser und lagerten die Erzeugnisse ihrer Kunst in Felsenkellern ein. 1891 erfolgte mit dem Bau der markanten Sichtbackstein­gebäude für die Gassner-Brauerei der grösste Ausbauschritt der früheren Altenberg-Brauerei. Verantwortlich dafür war Patron Rupert Gassner. 1969 ging die Brauerei nach schwierigen Jahren ein, sie wurde von der Gurten-Brauerei übernommen.