Keine Verletzten – Offene Fragen nach Polizeieinsatz in Biel Die Polizei rückte am Sonntagabend aus, weil ihr eine Schussabgabe gemeldet worden war. Was hinter der Meldung steckt, bleibt aber unklar.

Die Kantonspolizei ermittelt weiter. (Symbolbild) Keystone Marcel Bieri

Nach einem nächtlichen Polizeieinsatz in Biel bleiben viele offene Fragen. Die Polizei war am Sonntagabend ausgerückt, weil ihr eine Schussabgabe gemeldet worden war.

Was hinter dieser Meldung steckte, war am Montag noch immer unklar. «Die Abklärungen laufen», hiess es bei der Kantonspolizei Bern. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei niemand verletzt worden.

Laut «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» hatte ein Anwohner am Sonntag kurz nach 19 Uhr gemeldet, er habe am Seelandweg einen Schuss gehört. Kurz darauf waren zahlreiche Polizisten und die Sanität vor Ort, wie Augenzeugen berichteten. Der Seelandweg sowie Teil der Alfred-Aebi-Strasse wurden gesperrt. Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht.

Der Ort des Einsatzes befand sich in unmittelbarer Nähe der Ar'Rahman-Moschee. Diese habe aber nichts mit den Geschehnissen zu tun, sagte der Präsident des Trägervereins der Moschee auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Im Fokus der Polizei stehe ein Nachbarhaus, das kürzlich hätte abgebrochen werden sollen. Die Moschee sei ohnehin geschlossen, seit der Bundesrat Mitte März die ausserordentliche Lage verhängt habe.

( SDA )