Im Newsroom von «Bund» und «Berner Zeitung» in Bern werden die Kommentare zu digitalen Artikeln gesichtet und freigeschaltet. Foto: Adrian Moser

Medienredaktionen stehen mitten im pulsierenden Zeitgeschehen. Wir Journalistinnen und Journalisten nehmen gesellschaftlich virulente Debatten auf, schätzen sie ein, und wir leihen ihnen in Kommentarspalten und der Leserbriefsektion eine Plattform. Nicht selten geraten wir in die Schusslinie. Wir spüren, wenn es zu rumpeln beginnt im Unterbauch der Gesellschaft. Beim Thema Rassismus schlägt der Seismograf auf der «Bund»-Redaktion derzeit besonders heftig aus.

Es ist fast garantiert: Wenn wir einen Artikel publizieren, in dem es um Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe geht, laufen die Kommentarspalten heiss. So geschah es diese Woche bei den mutmasslichen Übergriffen auf People of Color des antirassistischen Kollektivs Café Révolution während des Gurtenfestivals, so geschah es bei der Kontroverse rund um das kolonialistisch geprägte Wandbild im Stadtberner Wylergut-Schulhaus. Bei beiden Themen geht es – auf ganz andere Art und Weise – um «Race», also um Machtmechanismen und stigmatisierende Darstellungsweisen, die auf Hautfarbe beruhen, gestern und heute.

In den Onlinedebatten manifestieren sich die Demarkationslinien klar. Die einen weisen darauf hin, wie virulent und allgegenwärtig systemischer Rassismus war und immer noch ist. Die anderen sehen sich und die hiesige (weisse) Bevölkerung einem ungerechten pauschalen Rassismusvorwurf ausgesetzt. Beide Seiten dreschen in Kommentaren gern auf die Medien ein und stellen uns als Klickfänger dar, die aus der Empörung Profit schlagen. Wir nehmen das Feedback entgegen.

Aber so einfach ist es nicht, und wie man auf Englisch so schön sagt: Please don’t shoot the messenger. Die Rassismusdebatte ist kein Gespinst der Medien, es ist eine substanzielle, internationale Wertedebatte. Im Zuge der «Black Lives Matter»-Bewegung kamen antirassistische Forderungen auch in der Schweiz an, insbesondere bei der Jugend, aber auch bei Unternehmen wie dem Gurtenfestival und bei Behörden wie der Stadt Bern. Die über Generationen übliche, durchaus bequeme Farbenblindheit hat ausgedient. Das explizite Hinschauen wird gefordert, das Aufdecken von Mikroaggressionen und herablassendem Verhalten, von alltäglichen Strategien, die, so die antirassistische Theorie, Unterdrückungsmechanismen jenseits der Rassismusstrafrechtsnorm perpetuieren.

Anders als Instagram und Twitter sind wir konventionellen Medien rechtlich belangbar für die Inhalte, die wir publizieren.

Das Mainstreaming des antirassistischen Gedankenguts verstört viele Menschen, die keinen Anlass sehen, weshalb sie den Rassisten in sich suchen sollen. Wer ist schon ein Rassist? Nicht einmal Rassisten sagen von sich, sie seien Rassisten. Warum sollen es denn normale Leute tun, die in ihrer Jugend mit roten Ohren Indianerbücher gelesen haben? Warum steht ein verstorbener linker Künstler, der eine Faszination für fremde Kulturen hegte, plötzlich im Brennpunkt der Wandbild-Kontroverse? Überdies: Darf man gegenüber einer dunkelhäutigen Person nicht mehr seinen Unmut äussern? Ist das nicht alles überdreht, politisch polarisierend und schadet letztlich den Betroffenen? Es sind berechtigte Fragen, solange sie ernst gemeint sind und nicht nur rhetorische Selbstverteidigungsmanöver darstellen.

Zurück zu unserer Redaktion und den Kommentaren: Diese laufen bald aus dem Ruder. Es gehen zunehmend Kommentare ein, die ehrverletzend und im schlimmsten Fall rassistisch sind. Bisweilen sehen wir uns gezwungen, die Kommentarspalten zu schliessen. Anders als soziale Plattformen wie Instagram und Twitter sind wir konventionellen Medien rechtlich belangbar für alle Inhalte, die wir publizieren. Wir sind deshalb dazu verpflichtet, die Kommentare zu filtern – und das fordert unsere Redaktion heraus. Die Kommentare werden von der Redaktion gemäss unseren Richtlinien geprüft. Manchmal lässt sich die schiere Menge kaum mehr bewältigen.

In den Kommentarspalten tummeln sich allerlei Leute. Leser und Leserinnen, die ein echtes Bedürfnis nach Interaktion haben und wichtige und bereichernde Perspektiven liefern. Aber es gibt auch jene, die auf eine Debatte aufspringen und sie von innen vergiften. Manchmal sind es Gruppen, die eine E-Mail-Adresse teilen. Manchmal sind es Frustrierte, die ein bisschen zu sehr vom Leder ziehen. Manchmal zeigt sich ganz einfach der nackte Hass.

Wir von der «Bund»-Redaktion wollen offene Debatten, wir stützen sie, wir fördern sie, aber nur wenn sie im Rahmen des Gesetzes und des Anstandes verlaufen. Unsere Regeln sind transparent. Diese im Einzelfall anzuwenden, bedarf objektiver Urteilsfähigkeit und hoher journalistischer Integrität. Diese Kompetenzen müssen wir weiterentwickeln, um der Komplexität der aktuellen Debatten gerecht zu werden. Und manchmal sind wir gezwungen, die Reissleine zu ziehen. Leichtfertig tun wir das nicht.

Isabelle Jacobi ist Chefredaktorin von «Der Bund» und Mitglied der Chefredaktion Bund/BZ. Sie kommentiert Politik und Zeitgeschehen und spricht mit klugen Köpfen unterschiedlicher Couleur. Sie ko-moderiert den Podcast «Alles klar, Amerika?» Mehr Infos @jacobiis

Fehler gefunden?Jetzt melden.