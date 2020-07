Sehr gut: Pilzsaison 2019 – Offenbar verstehen viele Pilzler sehr wenig vom Pilzlen Bernerinnen und Berner haben letztes Jahr Pilze kontrollieren lassen wie wohl noch nie. Erstaunlich: Jedes sechste Kilogramm musste ihnen abgenommen werden.

Pilze mochten das Wetter des Jahres 2019: Das führte dazu, dass die Pilzkontrollstelle der Stadt Bern einen regelrechten Ansturm erlebte. (Archivbild) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Stadtberner Pilzkontrolle hat vergangenes Jahr einen regelrechten Ansturm erlebt. Grund dafür war das feuchtwarme Wetter, das Pilze lieben. Von den 1123 Kilogramm kontrollierten Pilzen mussten 181 Kilogramm von den Kontrolleuren konfisziert werden, weil sie verdorben oder giftig waren, wie aus einer Mitteilung der Stadtberner Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie vom Mittwoch hervorgeht. Das heisst: Rund jedes sechste Kilogramm Pilze wurde beschlagnahmt.

Im Detail: 147 Kilogramm Pilze waren ungeniessbar beziehungsweise verdorben. 34 Kilogramm waren giftig. Bei mehreren Kontrollen wurden auch erhebliche Mengen tödlich giftige Pilze, wie Grüne und Weisse Knollenblätterpilze, Gifthäublinge und Orangefuchsige Hautköpfe beschlagnahmt – insgesamt waren es über 2 Kilogramm.

Erstmals seit 25 Jahren waren in der Saison 2019 an den beiden Pilzkontrollstellen der Stadt Bern wieder über 1000 Kontrollen durchgeführt worden. In der Mitteilung ist die Rede von einem «Rekordansturm». Der grosse Anteil der konfiszierten Pilze zeige, «dass diese Gratisdienstleistung der Stadt Bern für die Gesundheit der Bevölkerung unerlässlich ist», schreibt die Stadt.

Genau hinschauen beim Pilzesammeln

Für die beginnende Pilzsaison 2020 ruft die Stadt zur Vorsicht beim Pilzsammeln und -verzehr auf. Wer Pilze pflückt, sollte genau hinschauen und im Zweifelsfall die Fachkenntnisse der Pilzkontrolle nutzen.

