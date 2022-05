Emmentaler Nachtwölfe – Offenbar heulen sie nur noch leise Die Schweizer Nachtwölfe treten als Putin-treue Rocker in Erscheinung. Wie viele Mitglieder zählen sie? Und sind zwei Burgdorfer noch dabei? Dölf Barben

Am 9. Mai fuhren Schweizer Nachtwölfe beim Friedhof Hörnli in Basel vor. Das helle Motorrad führte womöglich zu einer Verwechslung. Foto: Nicole Pont

Er habe Sticker und Abzeichen von Motorrad und Jacke entfernt. Und er habe bei den Nachtwölfen seinen Austritt gegeben – am Tag, nachdem Putin die Ukraine angegriffen hat. Dies sagte der Mann, der beim Eishockeyclub Burgdorf als «Fan-Chef» gilt.

Unklar war dabei geblieben, welche Bedeutung die Nachtwölfe in der Schweiz haben, wie sie überhaupt organisiert sind und in welchem Verhältnis sie zum Motorradclub in Russland stehen. Die Nachtwölfe waren 1989 gegründet worden. In Russland soll der kremlnahe Club um die 5000 Mitglieder zählen. Diese gelten als patriotisch, antiwestlich und schwulenfeindlich.