Schüsse in der Wiener Innenstadt – Offenbar Angriff auf Synagoge in Wien – mehrere Verletzte In Wien gab es Berichten zufolge einen Angriff auf eine Synagoge. Die Polizei schreibt auf Twitter von einem Schusswechsel. Das Innenministerium spricht von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf.

Die Wiener Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. (2. November 2020) Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

In Wien hat es einer Zeitung zufolge wohl einen Angriff auf eine Synagoge gegeben. Laut ersten Informationen soll ein Polizist angeschossen worden sein, der die Synagoge bewacht hatte. Er soll in Lebensgefahr schweben, berichtete die «Kronen Zeitung» am Montagabend. Der Angreifer soll sich mit einem Sprengstoffgürtel selbst in die Luft gesprengt haben. Es sollen aber noch weitere Täter auf der Flucht sein.

Auf Videos, die der Privatsender «Oe24» am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Strasse zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine grosse Blutlache vor einem Restaurant.

Die Polizei hat die Gegend dem Bericht zufolge weitläufig abgeriegelt. Auf Twitter bestätigt sie einen Grosseinsatz in der Wiener Innenstadt. Die genaueren Umstände würden noch erhoben. Ein Polizeisprecher lehnte eine weitergehende Stellungnahme ab.

Das Innenministerium sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Die Nachrichtenagentur APA meldet unter Berufung auf das Innenministerium eine Festnahme.

Die betroffene Synagoge soll in der Seitenstettengasse, nahe des Schwedenplatzes, liegen. Die «Kronen Zeitung» berichtete zudem, die israelitische Kultusgemeinde in Österreich habe alle jüdischen Mitbürger angewiesen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Wie Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, auf Twitter schreibt, seien die Synagoge sowie das Bürogebäude an der betroffenen Adresse zum Zeitpunkt der Schüsse nicht mehr in Betrieb gewesen.

