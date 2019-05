ÖV-Branche krebst bei GA zurück

Wer braucht welches Angebot?

CH-direct will nun das Angebot als Gesamtpaket anschauen. Einzelmassnahmen, wie die Abschaffung des Studenten-GA, soll es nicht geben. Vielmehr wolle man künftig Angebote entlang der Lebensphasen bieten: Also welches Billett in welchem Alter gelten soll.

Gleichzeitig will man ein vereinfachtes Angebot, das auch besser zu kommunizieren sei. So sagt Ammann: «Wir möchten Angebote und Preise, die von möglichst allen Kunden als fair und gerecht wahrgenommen werden und nicht einzelne Gruppen übermässig bevorzugen.» Mehr verdienen will die Branche dadurch nicht. Wenn irgendwo erhöht wird, soll an anderer Stelle der Preis kleiner werden.

Ebenso zur Diskussion steht die beliebte Gemeinde-Tageskarte. Zurzeit läuft eine Umfrage zum Thema bei Gemeinden und Städten, wie es mit dem Angebot weitergehen soll.

Auch wenn nun erst mal auf dieses Jahr keine Änderungen geplant sind: Ganz vom Tisch sind Preisaufschläge beim GA oder Sortimentsausdünnungen nicht. Das interne Papier zeigt vor allem, dass sich die Branche vertiefte Gedanken macht, wie die Tarifgestaltung in Zukunft funktionieren kann. Wohin die Reise gehen könnte: abgestufte GA-Preise. Wer mehr fährt, bezahlt mehr. Ein solches Modell brachte SBB-Chef Andreas Meyer vergangene Woche in der Sendung «Eco» zur Sprache.

Doch solche Ideen umzusetzen, braucht Zeit. Wann die Diskussion innerhalb der Branche erste umsetzbare Massnahmen hervorbringt, sei schwierig abzuschätzen, heisst es bei CH-direct. Es dürfte also noch etwas dauern, bis wieder ein Aufschrei durch die ÖV-Welt gehen wird. Denn eines ist klar: Schraubt der Verband am heutigen Preissystem, wird es Verlierer geben. Und die werden sich wehren.