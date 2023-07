Tödlicher Unfall im Tessin – Österreicher verliert bei Canyoning sein Leben Der 35-jährige Tourist ist bei Bellinzona in die Tiefe gestürzt und auf Felsen geprallt. Wie es zum Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt.

Betreuer und die Rega haben sich schnell um den Verunfallten gekümmert – dennoch ist jede Hilfe zu spät gekommen.

Foto: Carlo Regkuzzi (Keystone/Ti-Press/Symbolbild)

Ein 35-jähriger Österreicher hat am Donnerstag in Claro im Kanton Tessin beim Canyoning sein Leben verloren. Der Mann stürzte nach Polizeiangaben rund acht Meter in die Tiefe und prallte auf Felsen.

Der 35-Jährige sei nach derzeitigen Erkenntnissen zusammen mit anderen Personen im Bach Censo unterwegs gewesen, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstagabend mit.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge kurz nach dem Mittag. Warum es dazu kam, war zunächst unklar. Der Mann wurde zunächst von seinen Begleitern und danach von den Rettungsdiensten betreut. Die Rega flog den Verletzten schliesslich ins Tal. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät.

SDA/fal

