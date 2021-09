Beckenried NW – Ölteppich von einem Kilometer Länge im Vierwaldstättersee Beim Betanken einer Fähre ist eine grössere Menge Diesel in den See ausgelaufen. Es wurde eine Ölsperre eingerichtet, der Fährbetrieb musste unterbrochen werden.

Der Ölteppich im Vierwaldstättersee vor Beckenried erstreckte sich auf über einem Kilometer. Foto: Kantonspolizei Nidwalden

Beim Betanken einer Fähre ist am Freitagmorgen in Beckenried NW eine grössere Menge Diesel in den Vierwaldstättersee ausgelaufen. Im See bildete sich ein über ein Kilometer langer Ölteppich. Die Wehrdienste errichteten eine Ölsperre.

Aufgeboten wurden die Seestützpunkte der Feuerwehren Stansstad und Beckenried, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Ölteppich wurde der Polizei am Freitag kurz nach 11 Uhr gemeldet. Wie Ermittlungen ergaben, stammte die Verschmutzung von der Fähre Beckenried-Gersau SZ. Der Fährbetrieb war bis 15 Uhr eingestellt. Der genaue Hergang wird von der Kantonspolizei und Spezialisten abgeklärt.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.