Niederlage für Klimaaktivisten – Öl-Weltkonzerne schmettern klimarelevante Anträge durchs Band ab Der grüne Hoffnungsschimmer verblasst: Klimaengagierte Aktionäre dringen nicht durch, nachhaltiges Investieren gerät in den USA unter Druck. Walter Niederberger aus San Francisco

ExxonMobil erwirtschaftete letztes Jahr einen Rekordgewinn von 56 Milliarden Dollar. Dazu beigetragen hat diese Ölraffinerie in Channahon im US-Bundesstaat Illinois. Foto: Tannen Maury (EPA, Keystone)

Die Niederlage der Aktionäre kam zwar nicht völlig überraschend, hatten kürzlich schon die europäischen Produzenten Shell, BP und Total die klimaengagierten Aktionäre ins Leere laufen lassen. Doch bei den US-Giganten Chevron und Exxon ging es an den Aktionärsversammlungen diese Woche besonders ruppig zu und her. Nur gerade 2 von 20 Anträgen zur Reduktion der schädlichen Emissionen erhielten mehr als 25 Prozent der Stimmen.

Besonders dramatisch ist der Kurswechsel bei Exxon, grösster US-Ölkonzern und historisch gesehen hartnäckigster Leugner der Klimakrise. Vor zwei Jahren gelang einer kleinen Aktionärsgruppe ein Coup, der auf einen Kurswechsel hoffen liess: Die Investmentfirma Engine No. 1 eroberte drei unabhängige Stimmen im Verwaltungsrat.

Obwohl die Gruppe nur 0,02 Prozent der Aktien hielt, setzte sie sich mit Unterstützung der mächtigen Fondsanbieter und Vermögensverwalter Blackrock und Vanguard sowie der Pensionskassen von Kalifornien und New York durch. Exxon war besonders verletzlich. Institutionelle Anleger waren mit der Kursentwicklung der Aktien unzufrieden und drückten die klimarelevanten Vorschläge als Zeichen ihrer Frustration durch.

Rekordgewinne überstrahlen «grüne Klimastrategie»

Jetzt sieht die Welt aus Sicht der Ölindustrie völlig anders aus. Der Krieg in der Ukraine drückte die weltweiten Preise massiv nach oben und erlaubte Exxon letztes Jahr einen Rekordgewinn von 56 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 418 Milliarden – und Chevron ist 288 Milliarden Dollar wert. Beide Konzerne zahlen saftige Dividenden und haben nahezu wieder ihre früheren Höchststände an der Börse erreicht.

Der finanzielle Erfolg übertrug sich allerdings nicht auf die versprochene «grüne Klimastrategie». Exxon erhöhte die Ausbeutung der Öl- und Gasreserven im Permian Basin, dem grössten fossilen Energiereservoir, wo rund 40 Prozent des US-Öls gefördert werden. Chevron baute die Produktion dieses Jahr um 30 Prozent aus, ebenfalls im Permian Basin und zusätzlich im Golf von Mexiko, in Kasachstan und in Australien.

Zwar gab Exxon im Jahr 2021 ein Klimaversprechen ab: Bis 2050 sollten die schädlichen Emissionen aus der Produktion auf null gesenkt werden. Die Aktionärsversammlung von dieser Woche zeigte nun aber, dass der Druck massiv gesunken ist. Die schwachen Resultate deuten darauf hin, dass die Grossinvestoren rund um Vanguard, Blackrock und State Street nicht mehr hinter den Klimazielen von damals stehen. Sie argumentieren heute, dass Europa sich zu schnell von der fossilen Energie lösen wolle und nun – als Folge des Ukraine-Kriegs – zurückkrebsen müsse.

Konzept erfüllt die Erwartungen nicht

Hinzu kommt ein wachsender Backlash in den USA. Mehrere republikanische Bundesstaaten, unter ihnen Texas, haben aus Protest über vier Milliarden Dollar Pensionskassengelder aus Blackrock abgezogen. Viel ist das nicht, angesichts der 230 Milliarden Dollar, die Blackrock letztes Jahr einsammelte. Aber es ist offensichtlich, dass das Konzept des nachhaltigen Investierens, das von Blackrock mit allen Mitteln vorangetrieben wurde, die Erwartungen nicht erfüllt hat.

Nichts zeigt diesen Rückschlag besser als die Arbeit von Engine No. 1. Die drei unabhängigen Verwaltungsräte hätten bei Exxon praktisch nichts bewirkt, kritisieren Klimaexperten. «Der Hedgefonds ist die grösste Enttäuschung im Kampf gegen den Klimawandel», meint Mark van Baal, Gründer der aktivistischen Aktionsgruppe Follow This.

Statt die Klimastrategie voranzubringen, habe sich der Fonds in den letzten zwei Jahren auf anderes konzentriert, unter anderem auf die Diversifikation der Belegschaft bei Tesla, auf die Arbeitsbedingungen in den Amazon-Verteilzentren und auf die Waldabholzung durch Home Depot. Es seien sogar Investitionen in fossile Energien getätigt worden, angeblich um Druck auf den Ausstieg aus Öl und Gas zu machen.

Zu viele Vorschläge gemacht

Exxon und Chevron bestreiten die Vorwürfe des Nichtstuns und sprechen von «Anti-Öl- und Gas-Aktivisten», deren Ziel es nur sei, «die wichtige Rolle von Exxon für die Energiewirtschaft zu schwächen». Alle Klimaanträge seien abzulehnen, so das Management beider Konzerne, denn mehr als überflüssige Berichte würden diese nicht bewirken.

Den Rückschlag sehen kritische Klimaexperten als Warnung. Die gehäuften Niederlagen an den Aktionärsversammlungen würden zu neuen Taktiken zwingen, sagt Andrew Logan, Direktor der Non-Profit-Umweltorganisation Ceres. «Anträge an Aktionärsversammlungen sind ein zu stumpfes Instrument.» Exxon habe die grossen Aktionäre im Vorfeld der Versammlung eingeseift, sagt er, weshalb in Zukunft weniger, aber gezieltere und für das breite Publikum verständliche Klimaforderungen gestellt werden müssten.

