Herr Wolf, in Ihrem Buch über die westlichen Demokratien schreiben Sie, wir lebten in einer «Zeit der grossen Angst und der schwachen Hoffnung». Wieso sind Sie so pessimistisch?

Nicht nur in Entwicklungs- und Schwellenländern gewinnen autokratische Regierungen an Gewicht. Auch in Europa gibt es Tendenzen, die mir Sorge bereiten: Marine Le Pen in Frankreich könnte nächste Präsidentin werden. In Deutschland erstarkt die AfD. Italien unter Giorgia Meloni gilt es zu beobachten. In Mittel- und Osteuropa gibt es ohnehin sehr starke demagogische Kräfte. Besonders beunruhigend ist die politische Lage aber in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump 2024 erneut Präsident werden könnte, ist real.