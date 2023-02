Ausländer feiern im Schweizerhaus

Das legendäre Österreicher Haus fehlt für einmal an dieser WM, es war an den letzten Titelkämpfen die Festhütte par excellence. Athleten aus aller Welt liessen sich feiern oder spülten die Sorgen runter. Nun hat sich das Ganze offenbar ins House of Switzerland verschoben: Die Österreicherin Cornelia Hütter liess sich am Mittwochabend mit ihrer Bronzemedaille aus dem Super-G hochleben. Schweizer Feierlichkeiten wird es heute erneut keine geben. Wer springt wohl in die Bresche?