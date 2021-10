Schweizer Sieger in Sölden – Odermatt hat höhere Ziele als Olympia-Gold Dem Nidwaldner gelingt mit dem Triumph beim ersten Riesenslalom ein perfekter Start in den Olympiawinter – doch für ihn gibt es wichtigere Auszeichnungen als Medaillen. René Hauri

Als der Schaumwein endlich spritzt, bringt er das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht: Sölden-Sieger Marco Odermatt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Einmal an diesem wunderbaren, wolkenlosen Skitag in Sölden ist Marco Odermatt der Langsamste. Vielleicht ist es die Aufregung über das gerade Erreichte, sind es die Emotionen, die seinen Finger etwas länger hantieren lassen am Korken der Champagnerflasche, als es bei Roland Leitinger und Zan Kranjec neben ihm der Fall ist. Als der Schaumwein dann doch noch aus dem Hals der Flasche und in den Hals des 24-Jährigen spritzt, bringt er das Lachen fast nicht mehr aus dem Gesicht.

Es ist Freude und Erleichterung pur beim Nidwaldner, dass er der grossen Erwartungshaltung standgehalten hat bei diesem ersten Riesenslalom der Saison. Denn seinem jungen Alter zum Trotz werden schon einige Wunderdinge erwartet von dem Skifahrer, über den Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann sagt, die ganze Skiwelt würde die Schweiz um ihn beneiden. Zweiter ist er hier geworden im letzten Jahr, und Gino Caviezel, sein Teamkollege, Dritter. «Das war schon cool» sagt Odermatt, «und jetzt konnte ich das sogar noch toppen.»