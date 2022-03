In Deckung im Strassengraben – Oberländer Paar flüchtet mit Waisenkindern aus der Ukraine

Reichenbacher Heim in Ukraine – Flucht ins Berner Oberland Nathalie und Marek Wnuk aus Reichenbach betreiben in der Nähe von Kiew ein Kinderheim. Dessen Bewohner mussten fliehen. Murielle Buchs

Endlich wieder Freudestrahlen: Die Kinder und ihre Betreuer haben es nach Polen zur Familie von Marek Wnuk geschafft. Foto: PD

Plötzlich musste alles ganz schnell gehen: Das Nötigste zusammenpacken, ins Auto steigen und los. Am frühen Donnerstagmorgen, 24. Februar, marschierte die russische Armee in der Ukraine ein. Vom jähen Kriegsausbruch auch betroffen: das Kinderheim «Sunshine» in Trebuchov, einem Dorf 30 Kilometer nordöstlich von Kiew. 15 Waisenkinder im Alter zwischen 6 und 17 Jahren mussten auf einmal um ihr Leben bangen.

Die Kinder sind erschöpft und schlafen während der Autofahrt hin zur polnischen Grenze. Foto: PD

«Stress und Betroffenheit»