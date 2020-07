Löhne für Kaderärzte – Mehr Behandlungen, mehr Lohn – das soll nicht mehr gelten Das Berner Inselspital erarbeitet ein neues Lohnmodell. In Zürich plant der Regierungsrat am Universitätsspital ausserdem eine Lohnobergrenze für Ärzte. Brigitte Walser

Bei den Spitälern setzen sich neue Lohnmodelle durch. Foto: Christian Jaeggi

Nun kommt vieles ins Rollen. Das Inselspital will künftig auf die umstrittenen Honorarpools verzichten und arbeitet deshalb an einem neuen Lohnmodell für Kaderärztinnen und -ärzte. Das Berner Universitätsspital ist nicht allein. Für das Universitätsspital in Zürich (USZ) gibt es ähnliche Pläne. Der Zürcher Regierungsrat will den Grundlohn des Ärztekaders erhöhen, den variablen Vergütungsbestandteil senken und die Honorarpools aufheben. Dies gab die Zürcher Gesundheitsdirektion am Donnerstag bekannt. Sie begründet den Wechsel damit, dass die Beträge, die in die Pools fliessen, von der Menge der Behandlungen abhängig sind. Es brauche aber ein Modell, bei der sich weder die Menge der Behandlungen noch der Umsatz wesentlich auf den Lohn auswirkten. Denn man wolle sicherstellen, dass keine unnötigen Behandlungen gemacht werden. Ausserdem sei es für Ärzteteams nicht unproblematisch, wenn die Klinikdirektoren selber über die Poolgelder entscheiden. Der Zürcher Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat entsprechende Gesetzesänderungen. In Bern arbeitet die Insel-Gruppe bis Ende Jahr ein Modell aus.