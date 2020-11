Ungeliebte Prostitution – Obere Altstadt – das kleine Berner Rotlichtmilieu? In der Aarberger- und Speichergasse geben Bordelle zu reden. Anwohner werfen den Behörden vor, diese Berner Gassen als Partyzone geopfert zu haben. Die Stadt weist die Kritik von sich. Jacqueline Schreier , Jael Amina Kaufmann

Das Bordell an der Speichergasse 13 gibt es seit Jahrzehnten. Mittlerweile sind in der oberen Altstadt noch einige dazugekommen. Foto: Franziska Rothenbühler

Prostitution gilt als das älteste Gewerbe der Welt. Und doch will keiner ein Bordell in der eigenen Nachbarschaft. Auch in der Stadt Bern wehren sich Anwohner gegen Prostitution in ihrem Quartier. So gibt es Befürchtungen, dass die obere Altstadt zum Rotlichtmilieu und die dortige Aarbergergasse wieder zur verruchten Hinterhofgasse verkommt. Sind diese Sorgen berechtigt?

Für die Speichergasse 13 liegt derzeit ein Baugesuch für ein Bordell vor. Der Betrieb existiert allerdings seit Jahrzehnten. Die Stadt habe festgestellt, dass das Gebäude noch als Büroräumlichkeit deklariert sei. Das solle nun nachträglich richtiggestellt werden, sagt der Anwalt der Besitzer der Rooftop GmbH, die das Bordell und die darunterliegende Taxi-Bar betreibt: «Es handelt sich um eine reine Formalität.» Aus diesem Grund rechnet der Anwalt auch nicht mit Einsprachen.