Krankenkasse und Spital in einem – «Ob das Modell gut oder schlecht ist, wird der Markt zeigen» Im Berner Jura entsteht eine neue Gesundheitsorganisation. Ihre Urheber reden von einer Revolution. Experten äussern aber auch Vorbehalte. Marius Aschwanden

Beliebter Eingriff: In der Schweiz werden im Vergleich mit anderen Ländern auffällig viele Knieoperationen durchgeführt. Foto: Getty Images

Nehmen wir das Knie als Beispiel. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem sich die Menschen häufiger unters Messer legen, um sich ein künstliches Kniegelenk implantieren zu lassen. 2019 waren es pro 100’000 Menschen 260 solche Eingriffe. Das sind doppelt so viele wie in Norwegen oder Spanien.