Der YB-Sportchef Steve von Bergen sagt, was ihn am neuen Job überrascht, wann er mit Abgängen rechnet. Und weshalb er für Christoph Spycher einen speziellen Klingelton eingerichtet hat.

Sie sind seit dieser Saison Sportchef. Was hat Sie an der neuen Aufgabe am meisten überrascht?

(überlegt) Die Intensität der Transferperiode. Ein Transfer benötigt enorm viel Vorbereitung, vom Kontakt mit dem Berater über die Gespräche mit dem Spieler. Ich erlebte das Transfergeschäft vorher vor allem als Spieler, da ist man in der Regel der Letzte in der Kette. Man unterschreibt den Vertrag und gut ist.