Mundart-Kolumne – O dr Ötzi isch ke Lösig Der Mundart-Kolumnist findet es an der Zeit, etwas für die Unsterblichkeit zu unternehmen. Und er fragt sich mit einer Mischung aus Neid und Ärger, was eigentlich die Eismumie geleistet hat für ihren Nachruhm. Alexander Sury

« O we d i di töifschti Gletscherspaute keisch, bringt das nüt .» Ötzi ist unsterblich geworden:, aber sein Weg ist heute leider wegen des Klimawandels nicht mehr gangbar. Foto: EPAI

Wirsch ja nid jünger u äs wär viellech würklech langsam Zit, öppis für dini Unschtärblechkeit zungernäh. Ja, es isch natürlech nümm wie früecher mit dere Unschtärblechkeit, früecher isch das ja ke Sach gsi, da heimer no üses Chrischtetum gha u das het die Unschtärblechkeit gratis u franko a jede u jedi verteilt. U natürlech het die Unschtärblechkeit nume a dr einte vo de beide mügleche Ändschtatione würklech gfägt, aber dert häre cho isch o ke Sach gsi, eifach brav d Regle befouge, am Schluss no mau bichte u scho het nüt meh chönne passiere.